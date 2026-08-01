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Les Chemins de Syrie Café-théatre Andarta Die

vendredi 28 août 2026 · Café-théatre Andarta · Die

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Café-théatre Andarta
Adresse
57 rue Emile Laurens
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
12 12 15 atelier chant 15€ tarifs (solidaires et groupes possibles, nous contacter directement.) concert: participation libre et consciente, suggestion de 12€

Die

Les Chemins de Syrie

Café-théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

atelier chant 15€ tarifs (solidaires et groupes possibles, nous contacter directement.)
concert: participation libre et consciente, suggestion de 12€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Soirée autour des musiques, chants et poésies d’Alep, avec Marie Laot, chanteuse, comédienne et autrice ardéchoise, et Fawaz Baker, compositeur, musicien et joueur de oud originaire d’Alep.
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Café-théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 08 54 91 

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English :

An evening featuring music, songs, and poetry from Aleppo, with Marie Laot, a singer, actress, and author from Ardèche, and Fawaz Baker, a composer, musician, and oud player from Aleppo.

L’événement Les Chemins de Syrie Die a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Diois

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