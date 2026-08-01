Les Chemins de Syrie Café-théatre Andarta Die

Informations pratiques

Die

Les Chemins de Syrie

Café-théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

atelier chant 15€ tarifs (solidaires et groupes possibles, nous contacter directement.)

concert: participation libre et consciente, suggestion de 12€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Soirée autour des musiques, chants et poésies d’Alep, avec Marie Laot, chanteuse, comédienne et autrice ardéchoise, et Fawaz Baker, compositeur, musicien et joueur de oud originaire d’Alep.

.

Café-théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 08 54 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening featuring music, songs, and poetry from Aleppo, with Marie Laot, a singer, actress, and author from Ardèche, and Fawaz Baker, a composer, musician, and oud player from Aleppo.

L’événement Les Chemins de Syrie Die a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Diois