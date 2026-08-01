Les Chemins de Syrie Café-théatre Andarta Die
vendredi 28 août 2026 · Café-théatre Andarta · Die
Informations pratiques
Die
Les Chemins de Syrie
Café-théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
atelier chant 15€ tarifs (solidaires et groupes possibles, nous contacter directement.)
concert: participation libre et consciente, suggestion de 12€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Soirée autour des musiques, chants et poésies d’Alep, avec Marie Laot, chanteuse, comédienne et autrice ardéchoise, et Fawaz Baker, compositeur, musicien et joueur de oud originaire d’Alep.
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Café-théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 08 54 91
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English :
An evening featuring music, songs, and poetry from Aleppo, with Marie Laot, a singer, actress, and author from Ardèche, and Fawaz Baker, a composer, musician, and oud player from Aleppo.
L’événement Les Chemins de Syrie Die a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Diois
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