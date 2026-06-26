Nuit du Conte à Die Avenue Rhin et Danube Die jeudi 20 août 2026.

Die

Nuit du Conte à Die

Avenue Rhin et Danube 4973019325767171 Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-21 01:00:00

Date(s) :

2026-08-20

NUIT DU CONTE DE DIE ET DU DIOIS, par le collectif de conteurs diois les CONTANTS avec Philemon Garcia, Leone Lecomte et Ghislain Papin… et d’autres invités.

.

Avenue Rhin et Danube 4973019325767171 Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 90 35 philemongarcia00@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Night of Tales from Die and the Diois Region, presented by the Diois storytelling collective Les CONTANTS with Philemon Garcia, Leone Lecomte, and Ghislain Papin… and other guests.

L’événement Nuit du Conte à Die Die a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Diois