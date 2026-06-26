Nuit du Conte à Die Avenue Rhin et Danube Die
Nuit du Conte à Die Avenue Rhin et Danube Die jeudi 20 août 2026.
Die
Nuit du Conte à Die
Avenue Rhin et Danube 4973019325767171 Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-21 01:00:00
Date(s) :
2026-08-20
NUIT DU CONTE DE DIE ET DU DIOIS, par le collectif de conteurs diois les CONTANTS avec Philemon Garcia, Leone Lecomte et Ghislain Papin… et d’autres invités.
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Avenue Rhin et Danube 4973019325767171 Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 90 35 philemongarcia00@gmail.com
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English :
A Night of Tales from Die and the Diois Region, presented by the Diois storytelling collective Les CONTANTS with Philemon Garcia, Leone Lecomte, and Ghislain Papin… and other guests.
L’événement Nuit du Conte à Die Die a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Diois
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