Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Die

Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains
Cathédrale Notre-Dame Die Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-08-17 17:00:00
Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne dans un merveilleux voyage. Argentine, Italie, Brésil, Espagne, Allemagne, Paraguay… Programme particulièrement varié et magistralement interprété par le jeune virtuose.
Cathédrale Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@robinmaxime.fr
English :
Robin Maxime, a virtuoso guitarist with deep sensitivity, takes us on a wonderful journey. Argentina, Italy, Brazil, Spain, Germany, Paraguay… A particularly varied program, masterfully interpreted by this young virtuoso.
