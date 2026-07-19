La nuit du conte Die
jeudi 20 août 2026 · Die
Informations pratiques
Die
La nuit du conte
355 avenue Rhin et Danube Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 01:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Sous les grands pins et les guirlandes colorées, installez-vous confortablement dans vos couvertures, les conteuses et conteurs du Diois vous embarquent dans leurs histoires drôles, poétiques et touchantes jusqu’au bout de la nuit !
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355 avenue Rhin et Danube Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 90 35 leone.leconte@gmail.com
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English :
Under the tall pine trees and colorful garlands, snuggle up in your blankets as the storytellers of the Diois region whisk you away into their funny, poetic, and heartwarming tales until the very end of the night!
L’événement La nuit du conte Die a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois
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