Informations pratiques

Die

La nuit du conte

355 avenue Rhin et Danube Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 01:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Sous les grands pins et les guirlandes colorées, installez-vous confortablement dans vos couvertures, les conteuses et conteurs du Diois vous embarquent dans leurs histoires drôles, poétiques et touchantes jusqu’au bout de la nuit !

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355 avenue Rhin et Danube Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 90 35 leone.leconte@gmail.com

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English :

Under the tall pine trees and colorful garlands, snuggle up in your blankets as the storytellers of the Diois region whisk you away into their funny, poetic, and heartwarming tales until the very end of the night!

L’événement La nuit du conte Die a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois