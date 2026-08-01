Concert PAN & BAYAN Abbaye de Valcroissant Die

Informations pratiques

Die

Concert PAN & BAYAN

Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-17 20:00:00

Date(s) :

2026-08-17

De Mozart, Bach et Bartok aux plus belles mélodies roumaines.

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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr

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English :

From Mozart, Bach, and Bartók to the most beautiful Romanian melodies.

L’événement Concert PAN & BAYAN Die a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays Diois