Concert PAN & BAYAN Abbaye de Valcroissant Die
lundi 17 août 2026 · Abbaye de Valcroissant · Die
Informations pratiques
Die
Concert PAN & BAYAN
Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:30:00
fin : 2026-08-17 20:00:00
Date(s) :
2026-08-17
De Mozart, Bach et Bartok aux plus belles mélodies roumaines.
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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English :
From Mozart, Bach, and Bartók to the most beautiful Romanian melodies.
L’événement Concert PAN & BAYAN Die a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays Diois
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