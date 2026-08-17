L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE Montpellier
mardi 8 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2026-12-08
En parallèle de l’expo Seth En transit
Issue des collections de l’artothèque départementale, découvrez une sélection d’œuvres encadrées et de livres d’artistes dont les thématiques font écho au travail de Seth voyages, masques, street-art, lien à l’enfance…
Visite et accueil de groupe à la demande .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE
In conjunction with the exhibition Seth In Transit
L’événement L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA Montpellier 12 septembre 2026