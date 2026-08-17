Informations pratiques

Montpellier

L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2026-12-08

En parallèle de l’expo Seth En transit

Issue des collections de l’artothèque départementale, découvrez une sélection d’œuvres encadrées et de livres d’artistes dont les thématiques font écho au travail de Seth voyages, masques, street-art, lien à l’enfance…

Visite et accueil de groupe à la demande .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE

In conjunction with the exhibition Seth In Transit

L’événement L’ÉCHO DE L’ARTOTHÈQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 PIERRESVIVES