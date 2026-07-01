L’ÉCLAT DU SILENCE. Donation Barbâtre au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer · Saint-Quentin
Informations pratiques
L’ÉCLAT DU SILENCE. Donation Barbâtre au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À découvrir ou redécouvrir, une partie de l’exceptionnelle donation du célèbre peintre pastelliste François Barbâtre (né en 1938). Une exposition incontournable qui présente un ensemble de natures mortes d’objets, au pastel et au fusain, réalisées tout au long de la vie de l’artiste.
La singularité de l’œuvre et la liberté de l’artiste s’unissent pour faire de cette exposition un moment d’exception !
Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
À découvrir ou redécouvrir, une partie de l’exceptionnelle donation du célèbre peintre pastelliste François Barbâtre (né en 1938). Une exposition incontournable qui présente un ensemble de natures au…
©Ville de Saint-Quentin
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