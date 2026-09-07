L’Ecole Anatole France, Ecole Anatole France Hyères, Hyères
dimanche 20 septembre 2026 · Ecole Anatole France Hyères · Hyères
Informations pratiques
L’Ecole Anatole France Dimanche 20 septembre, 11h30 Ecole Anatole France Hyères Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00
Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites « Jules Ferry », cet édifice est protégé au titre des monuments historiques depuis 2011.
Ecole Anatole France Hyères Ecole Elémentaire Anatole France, Rue Michelet, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]
Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites « Jules Ferry », cet édifice est protégé au titre des monuments historiques depuis 2011.
Ecole Anatole France © Blandine Foray
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