L’Ecole Anatole France, Ecole Anatole France Hyères, Hyères

Informations pratiques

L’Ecole Anatole France Dimanche 20 septembre, 11h30 Ecole Anatole France Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites « Jules Ferry », cet édifice est protégé au titre des monuments historiques depuis 2011.

Ecole Anatole France Hyères Ecole Elémentaire Anatole France, Rue Michelet, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]

Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites « Jules Ferry », cet édifice est protégé au titre des monuments historiques depuis 2011.

Ecole Anatole France © Blandine Foray