L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2026 Ecole Anatole France Hyères
dimanche 20 septembre 2026 · Ecole Anatole France · Hyères
Informations pratiques
Hyères
L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2026
Ecole Anatole France Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20 12:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2025.
Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites Jules Ferry , cet édifice est protégé au titre desmonuments historiques depuis 2011.
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Ecole Anatole France Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
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English : Anatole France School Guided Tours JEP 2026
Guided tours as part of Heritage Days 2025.
Discover the history of the Anatole France School. A symbol of the Third Republic and the so-called “Jules Ferry” schools, this building has been designated a historic monument since 2011.
L’événement L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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