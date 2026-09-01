L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2026 Ecole Anatole France Hyères

Informations pratiques

Hyères

L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2026

Ecole Anatole France Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20 12:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2025.

Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites Jules Ferry , cet édifice est protégé au titre desmonuments historiques depuis 2011.

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Ecole Anatole France Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English : Anatole France School Guided Tours JEP 2026

Guided tours as part of Heritage Days 2025.

Discover the history of the Anatole France School. A symbol of the Third Republic and the so-called “Jules Ferry” schools, this building has been designated a historic monument since 2011.

L’événement L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée