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L’École – Cie Karine Carnage Le Grand Parquet PARIS

jeudi 29 avril 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

L’École – Cie Karine Carnage Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 29 avril 2027
Fin
jeudi 29 avril 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Que s’est-il passé durant la période de leur formation ? Quel effet cela fait sur les corps d’incarner l’ordre, la sécurité ? Au fil de leur formation – apprendre l’autorité, manier les armes, gérer la violence ou accueillir des victimes – se dessine la fabrication d’un corps collectif : celui de la police nationale.

crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Dans une école de gardiens de la paix, le spectacle suit une promotion depuis la rentrée jusqu’à la remise des diplômes.
Le jeudi 29 avril 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-29T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-29T19:00:00+02:00_2027-04-29T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/lecole/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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