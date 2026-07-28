L’École – Cie Karine Carnage Le Grand Parquet PARIS
jeudi 29 avril 2027 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Que s’est-il passé durant la période de leur formation ? Quel effet cela fait sur les corps d’incarner l’ordre, la sécurité ? Au fil de leur formation – apprendre l’autorité, manier les armes, gérer la violence ou accueillir des victimes – se dessine la fabrication d’un corps collectif : celui de la police nationale.
crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence
Dans une école de gardiens de la paix, le spectacle suit une promotion depuis la rentrée jusqu’à la remise des diplômes.
Le jeudi 29 avril 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-29T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-29T19:00:00+02:00_2027-04-29T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/lecole/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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