L’École – Cie Karine Carnage Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Que s’est-il passé durant la période de leur formation ? Quel effet cela fait sur les corps d’incarner l’ordre, la sécurité ? Au fil de leur formation – apprendre l’autorité, manier les armes, gérer la violence ou accueillir des victimes – se dessine la fabrication d’un corps collectif : celui de la police nationale.

crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Dans une école de gardiens de la paix, le spectacle suit une promotion depuis la rentrée jusqu’à la remise des diplômes.

Le jeudi 29 avril 2027

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-29T22:00:00+02:00

fin : 2027-04-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-29T19:00:00+02:00_2027-04-29T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/lecole/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

