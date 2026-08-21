L’École des Arts Joailliers : Conférence « Rencontre de L’Escarboucle », L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Paris

samedi 19 septembre 2026 · L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels · Paris

Informations pratiques

L’École des Arts Joailliers : Conférence « Rencontre de L’Escarboucle » Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels Paris

Gratuit, sur réservation. Durée de la rencontre : 1 heure. Jusqu’à 25 personnes par session. Rencontre réalisée en français. Ouverture des inscriptions le 10 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Rencontre de L’Escarboucle

En écho à la thématique de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine « Patrimoine de la photographie », L’École des Arts Joailliers propose une Rencontre de L’Escarboucle explorant la genèse de l’ouvrage Daniel Brush, L’Art de la ligne et de la lumière et la manière dont la photographie des œuvres contribue à leur mise en lumière.

Animée par :

– Benjamin Chelly, photographe

– Laetitia Gilles-Guery, gemmologue et professeur à L’École des Arts Joailliers

cette conversation explore les spécificités de la prise de vues de bijoux et de gemmes, et la manière dont le photographe réussit à retranscrire la lumière.

L’Escarboucle, la librairie de L’École des Arts Joailliers

Installée au sein de l’Hôtel de Mercy-Argenteau, L’Escarboucle est une librairie entièrement dédiée au monde du bijou. Aussi poétique qu’énigmatique, le terme « escarboucle » fait référence au nom jadis donné aux pierres précieuses d’un rouge ardent : rubis, spinelles ou grenats exceptionnels (« Carbunculus » signifiant « petite braise » en latin).

Cet espace rassemble des ouvrages sur la bijouterie, la joaillerie, leurs créateurs, les savoir-faire qu’elles requièrent, la gemmologie et, au-delà, les arts appliqués et l’histoire du goût. Les rayonnages de la librairie accueillent près de 3 000 titres, en français et en langues étrangères.

L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels 16 bis boulevard Montmartre 75009 Paris Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Paris Île-de-France 01 70 70 38 40 https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr https://www.instagram.com/lecolevancleefarpels [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/decouvrez-lhotel-de-mercy-argenteau-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels, L’École des Arts Joailliers a pour mission de transmettre la culture joaillière auprès du public le plus large à travers une diversité d’activités : cours, ateliers, conférences, expositions, livres et podcast. Les activités de L’École couvrent trois grands domaines : l’histoire du bijou, le monde des pierres et les savoir-faire. Transport en commun :

● en métro avec les lignes 8 et 9 (arrêt « Grands Boulevards »).

● en bus avec les lignes 20, 39 ou 48 (arrêt « Grands Boulevards »)

● en RER A (arrêt « Auber »), puis marchez environ 10-15 minutes jusqu’au Boulevard Montmartre ou prenez la correspondance avec la ligne 8 du métro.

● des parkings souterrains se trouvent à proximité.

Conférence « Rencontre de L’Escarboucle »

© L’École des Arts Joailliers, photo : Vincent Leroux