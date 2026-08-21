L’École des Arts Joailliers : Visites guidées de l’Hôtel de Mercy-Argenteau, L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, Paris

samedi 19 septembre 2026 · L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels · Paris

Informations pratiques

L’École des Arts Joailliers : Visites guidées de l’Hôtel de Mercy-Argenteau 19 et 20 septembre L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels Paris

Gratuit, sur réservation.

Départ toutes les 20 minutes.

Durée du parcours : 50 minutes.

Premier départ : 10h / Dernier départ : 17h20

Jusqu’à 30 personnes par groupe.

Visite réalisée en français.

Ouverture des réservations le 10 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez les espaces de l’Hôtel de Mercy-Argenteau et rencontrez les experts de L’École des Arts Joailliers à travers un parcours unique, où la lumière crée un lien entre les différentes étapes.

Présentation du Cabinet de L’École des Arts Joailliers – Pour la première fois à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une sélection d’objets du Cabinet de L’École des Arts Joailliers est présentée au public, chacun révélant ses particularités par la lumière. Le Cabinet réunit un ensemble de bijoux, de gemmes, d’objets et outils anciens, conçu comme un véritable support pédagogique pour illustrer l’histoire de la joaillerie, appréhender ses matières et s’initier à ses savoir-faire ancestraux.

Démonstration de joaillerie ou de gemmologie – Assistez à une démonstration des techniques de travail du métal et notamment de la technique du poli miroir, animée par un joaillier, ou observez diverses pierres brutes avec un gemmologue afin de comprendre les différents comportements de la lumière en fonction de la matière.

NB : Les visiteurs seront répartis en deux groupes distincts, pour assister à l’une des deux démonstrations.

Visite de la bibliothèque de L’École des Arts Joailliers – Découvrez quelque 7 000 ouvrages (livres anciens, catalogues d’exposition, catalogues de ventes aux enchères, thèses universitaires, presse spécialisée, etc.). Habituellement accessible sur rendez-vous, elle ouvre également ses portes à l’occasion de ces journées.

Visite de l’exposition «Daniel Brush, l’art de la ligne et de la lumière» – Le parcours s’achève par une visite libre de l’exposition consacrée à l’artiste américain Daniel Brush (1947-2022), dévoilant plus de 75 bijoux et objets, dont certains inédits ont quitté pour la première fois son atelier new-yorkais. Cette monographie présente l’œuvre de cet artiste moderne, sculpteur, dessinateur, philosophe mais aussi orfèvre et joaillier. Autodidacte, Daniel Brush incarne une approche visionnaire, affranchie de frontières artistiques, portée par un travail sur la lumière, les matières et les lignes.

L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels 16 bis boulevard Montmartre 75009 Paris Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Paris Île-de-France 01 70 70 38 40 https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr https://www.instagram.com/lecolevancleefarpels [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/decouvrez-lhotel-de-mercy-argenteau-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels, L’École des Arts Joailliers a pour mission de transmettre la culture joaillière auprès du public le plus large à travers une diversité d’activités : cours, ateliers, conférences, expositions, livres et podcast. Les activités de L’École couvrent trois grands domaines : l’histoire du bijou, le monde des pierres et les savoir-faire. Transport en commun :

● en métro avec les lignes 8 et 9 (arrêt « Grands Boulevards »).

● en bus avec les lignes 20, 39 ou 48 (arrêt « Grands Boulevards »)

● en RER A (arrêt « Auber »), puis marchez environ 10-15 minutes jusqu’au Boulevard Montmartre ou prenez la correspondance avec la ligne 8 du métro.

● des parkings souterrains se trouvent à proximité.

Explorez les espaces de l’Hôtel de Mercy-Argenteau et rencontrez les experts de L’École des Arts Joailliers à travers un parcours unique, où la lumière crée un lien entre les différentes étapes.

© L’École des Arts Joailliers, photo: Benjamin Chelly