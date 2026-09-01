L’école des femmes Musée d’Art Sacré Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

L’école des femmes

Musée d’Art Sacré 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans son adaptation féministe de l’école des femmes de Molière, la compagnie Jeannineforever choisit de placer Agnès au cœur de l’intrigue.

Elle qui est restée toute sa vie dans l’ignorance, séquestrée par un vieil homme qui veut aujourd’hui l’épouser!

Elle qui est sur le point d’être sauvée par un jeune homme qui tombe amoureux d’elle en un clin d’oeil! Rien ne va! Ne peut-on pas laisser cette jeune femme regagner les droits fondamentaux qu’on lui a ôtés ?

Sans passer par le prisme du regard masculin?

Au cours d’une déambulation joyeuse et révoltée, en dialogue avec trois sites culturels de Saint-Mihiel, David et Aurélie nous entraînent dans une réflexion collective et toujours plus nécessaire sur la condition féminine.Tout public

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Musée d’Art Sacré 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

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English :

In its feminist adaptation of Molière’s *The School for Wives*, the Jeannineforever theater company chooses to place Agnès at the center of the plot.

She, who has spent her entire life in ignorance, held captive by an old man who now wants to marry her!

She is about to be “saved” by a young man who falls in love with her at first sight! Nothing makes sense! Can’t we let this young woman reclaim the fundamental rights that have been %F4t%E9s from her?

Without viewing it through the lens of the male gaze?

During a joyful and rebellious stroll, in dialogue with three cultural sites in Saint-Mihiel, David and Aur%E9lie draw us into a collective and increasingly necessary reflection on the female condition.

L’événement L’école des femmes Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE