L’école du cheval Saint-Hilaire-des-Loges
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Hilaire-des-Loges
Informations pratiques
Saint-Hilaire-des-Loges
L’école du cheval
Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
L’école du cheval programme été
Tout les mercredis du 8 juillet au 12 août
-Piste de poneys de 9h30 à 11h, tarif 25€
-Promenade de 11h15 à 12h, tarif 15€
-Initiation posture et conduite, soin des poneys et goûter de 14h-17h, tarif 40€
Possibilité des 3 activités en journée complète (apporter le pique-nique), tarif 70€
Possibilité
-Mini-camp
-Soirée pyjama
-Randonnée à la rivière
-Stage d’initiation et perfectionnement
*Pour plus d’information consultez le site internet ecoleducheval.sitew.fr .
Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 87 76 24
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English :
The Horse School: Summer Program
L’événement L’école du cheval Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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