Informations pratiques

Saint-Hilaire-des-Loges

L’école du cheval

Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

L’école du cheval programme été

Tout les mercredis du 8 juillet au 12 août

-Piste de poneys de 9h30 à 11h, tarif 25€

-Promenade de 11h15 à 12h, tarif 15€

-Initiation posture et conduite, soin des poneys et goûter de 14h-17h, tarif 40€

Possibilité des 3 activités en journée complète (apporter le pique-nique), tarif 70€

Possibilité

-Mini-camp

-Soirée pyjama

-Randonnée à la rivière

-Stage d’initiation et perfectionnement

*Pour plus d’information consultez le site internet ecoleducheval.sitew.fr .

Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 87 76 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Horse School: Summer Program

L’événement L’école du cheval Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin