L’École normale supérieure présente la « Nuit des données » École normale supérieure Paris
vendredi 25 septembre 2026 · École normale supérieure · Paris
Informations pratiques
À chaque instant de nos vies, une multitude de données sont collectées
et susceptibles d’être conservées puis utilisées, analysées,
réemployées, vendues ou de disparaître. Ces données sont depuis
longtemps indispensables au fonctionnement des États et sociétés et leur
usage, comme leur disparition, peuvent être la source de grands progrès
ou de grandes régressions dans tous les domaines de l’activité humaine.
Elles se trouvent en outre aujourd’hui au cœur de deux gigantesques
révolutions ainsi qu’au croisement de multiples questions de société. La
révolution des « Big Data » nous amène à l’ère des données comptées en
pétaoctet, et la révolution de l’Intelligence Artificielle change
entièrement notre façon de les analyser.
Qu’il s’agisse de
comprendre l’origine de l’univers et du vivant, d’améliorer la santé
humaine ou planétaire, ou encore de prédire le climat, les données sont
toujours le nœud incontournable. Se posent alors les questions de
collecte, d’intégrité, de protection, d’utilisation de ces données. L’IA
aussi suscite d’importantes réflexions éthiques en même temps qu’elle
permet des avancées majeures.
C’est pour permettre à chacun de
mieux comprendre ces questions cruciales que l’École normale supérieure
organise vendredi 25 septembre 2026, sous la direction scientifique
d’Hélène Morlon et d’Emmanuel Didier, la Nuit des données. Celle
nouvelle édition de la “Nuit de l’ENS”, le festival sciences et lettres
de Normale Sup’, proposera une soirée exceptionnelle de conférences,
d’ateliers, de débats, d’expositions, de spectacles conçus par les
enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs de l’ENS et leurs
invités, pour réfléchir sur les données sous toutes leurs formes et à
l’aide de tous les savoirs, des sciences expérimentales aux lettres et
sciences humaines.
Avec le soutien de notre partenaire principal, Squarepoint, et de QRT.
Le 25 septembre 2026, la Nuit de l’ENS revient avec une édition consacrée aux données.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit
Inscription et programme détaillé sur le site ci-dessous :
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T00:00:00+02:00
École normale supérieure 45 rue d’Ulm 75005 L’événement se déroule sur les 3 sites de l’École normale supérieure : au 45, 46 et 29 rue d’UlmParis
https://nuit.ens.psl.eu/
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