Informations pratiques

À chaque instant de nos vies, une multitude de données sont collectées

et susceptibles d’être conservées puis utilisées, analysées,

réemployées, vendues ou de disparaître. Ces données sont depuis

longtemps indispensables au fonctionnement des États et sociétés et leur

usage, comme leur disparition, peuvent être la source de grands progrès

ou de grandes régressions dans tous les domaines de l’activité humaine.

Elles se trouvent en outre aujourd’hui au cœur de deux gigantesques

révolutions ainsi qu’au croisement de multiples questions de société. La

révolution des « Big Data » nous amène à l’ère des données comptées en

pétaoctet, et la révolution de l’Intelligence Artificielle change

entièrement notre façon de les analyser.

Qu’il s’agisse de

comprendre l’origine de l’univers et du vivant, d’améliorer la santé

humaine ou planétaire, ou encore de prédire le climat, les données sont

toujours le nœud incontournable. Se posent alors les questions de

collecte, d’intégrité, de protection, d’utilisation de ces données. L’IA

aussi suscite d’importantes réflexions éthiques en même temps qu’elle

permet des avancées majeures.

C’est pour permettre à chacun de

mieux comprendre ces questions cruciales que l’École normale supérieure

organise vendredi 25 septembre 2026, sous la direction scientifique

d’Hélène Morlon et d’Emmanuel Didier, la Nuit des données. Celle

nouvelle édition de la “Nuit de l’ENS”, le festival sciences et lettres

de Normale Sup’, proposera une soirée exceptionnelle de conférences,

d’ateliers, de débats, d’expositions, de spectacles conçus par les

enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs de l’ENS et leurs

invités, pour réfléchir sur les données sous toutes leurs formes et à

l’aide de tous les savoirs, des sciences expérimentales aux lettres et

sciences humaines.

Avec le soutien de notre partenaire principal, Squarepoint, et de QRT.

Le 25 septembre 2026, la Nuit de l’ENS revient avec une édition consacrée aux données.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit

Inscription et programme détaillé sur le site ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T00:00:00+02:00

École normale supérieure 45 rue d’Ulm 75005 L’événement se déroule sur les 3 sites de l’École normale supérieure : au 45, 46 et 29 rue d’UlmParis

https://nuit.ens.psl.eu/



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