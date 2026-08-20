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L’écriture en fête : récits détournés, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

L’écriture en fête : récits détournés, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

L’écriture en fête : récits détournés Samedi 21 novembre, 10h30, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Un récit peut avoir mille vies. À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.

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