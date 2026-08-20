L’écriture en fête : récits détournés, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
L’écriture en fête : récits détournés Samedi 21 novembre, 10h30, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00
Un récit peut avoir mille vies. À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.
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