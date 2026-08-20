L’écriture en fête : récits détournés, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

L’écriture en fête : récits détournés Samedi 21 novembre, 10h30, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Un récit peut avoir mille vies. À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

À vous de détourner un texte, de transformer une page de livre en poème… Laissez libre court à votre créativité lors de mini-ateliers d’écriture, à réaliser en autonomie ou accompagné.