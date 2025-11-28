Lectorale Bovary c’est qui ? Femme reconstruite ou homme déconstruit ? [Flaubert 2 -le retour] Chartres

Lectorale Bovary c’est qui ? Femme reconstruite ou homme déconstruit ? [Flaubert 2 -le retour]

Vendredi 16 juillet 1852. Au lever du jour. Flaubert n’a pas dormi. Il a fini la première partie de Madame Bovary. Dans un même mouvement il fabrique le livre et le masque qui va avec. Pierre Michon –

Il y a Emma, la liseuse, c’est l’héroïne, mais à ce qu’on dit, Madame Bovary c’est lui aussi ; Gustave, celui qui est à l’ouvrage, la plume. Et puis il y a Charles, le mari, et cet autre encore qui raconte au début, qui dit nous dans le premier chapitre du livre. Voyons l’œuvre ! En 1976, Jean Améry écrira son dernier livre Charles Bovary, médecin de campagne. Portrait d’un homme simple , deux ans avant de se suicider, comme Emma. 12 .

English :

Friday, July 16, 1852. Daybreak. Flaubert hasn’t slept. He has finished the first part of Madame Bovary. In the same movement, he creates the book and the mask that goes with it. Pierre Michon ?

