Lectorale Quatuor Lectorale à quatre voix Chartres
Lectorale Quatuor Lectorale à quatre voix Chartres samedi 20 juin 2026.
Chartres
Lectorale Quatuor Lectorale à quatre voix
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 12:15:00
Date(s) :
2026-06-20
En quatuor Emmanuelle Dupy Cécilie Adam Bruno D. Par la Compagnie Le Théâtre du Détour.
Après Glenn Gould et Ravel en Boléro, nous voulions pour la fête de la musique marquer le coup en vous offrant cette nouvelle Lectorale-musicale à quatre voix autour du Quatuor. Le secret du Quatuor se cache derrière cette réalité toute simple quatre instruments de la même famille, semblables et complémentaires, sont associés dans une œuvre de façon à ne faire plus qu’un. Nous mettrons sur nos pupitres quelques morceaux de roman de notre cher Christian Gailly (Dernier Amour*), d’Anna Enquist (Quatuor) ou encore de quelques autres qui évoquent cette spécificité qu’on appelle La Quaternité tant sur le plan musical que narratif. 12 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53
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English :
In quartet Emmanuelle Dupy Cécilie Adam Bruno D. By Compagnie Le Théâtre du Détour.
L’événement Lectorale Quatuor Lectorale à quatre voix Chartres a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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