Informations pratiques

Ault

Lecture à la plage à la Cabine d’Onival

Onival Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Lecture à la plage à la Cabine d’Onival.

Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.

En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.

Lecture à la plage à la Cabine d’Onival.

Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.

En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque. .

Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

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English :

Reading at the Beach at the Onival Beach House.

Ault Esplanade on Tuesdays Onival Esplanade on Thursdays.

In case of bad weather, the beach reading session will be moved to the library.

L’événement Lecture à la plage à la Cabine d’Onival Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS