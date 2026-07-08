UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ault

Lecture à la plage à la Cabine d’Onival Ault

jeudi 27 août 2026 · Ault

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Onival
Ville
80460 Ault
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Ault

Lecture à la plage à la Cabine d’Onival

Onival Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Lecture à la plage à la Cabine d’Onival.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.
Lecture à la plage à la Cabine d’Onival.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.   .

Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21  bibliotheque@ault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading at the Beach at the Onival Beach House.
Ault Esplanade on Tuesdays Onival Esplanade on Thursdays.
In case of bad weather, the beach reading session will be moved to the library.

L’événement Lecture à la plage à la Cabine d’Onival Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Ault (Somme)