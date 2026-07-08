Lecture à la plage Ault Ault
mardi 21 juillet 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Lecture à la plage Ault
Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Lecture à la plage à la Cabine d’Ault.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.
Lecture à la plage à la Cabine d’Ault.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr
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English :
Beach reading at the Cabine d’Ault.
Esplanade d’Ault on Tuesdays Esplanade d’Onival on Thursdays.
In case of bad weather, Lecture à la plage is moved to the Library.
L’événement Lecture à la plage Ault Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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