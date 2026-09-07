Lecture à la torche, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Lecture à la torche Vendredi 2 octobre, 16h00, 17h00, 18h00 Médiathèque Le Fil Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Venez écoutez des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches.

Les sessions sont en entrée libre :

16h(30 min)

17h(30min)

18h(30min)

À partir de 4 ans.

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Venez écoutez des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches. À partir de 4 ans. lecture conte