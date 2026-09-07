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Lecture à la torche, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes

Lecture à la torche, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Lecture à la torche Vendredi 2 octobre, 16h00, 17h00, 18h00 Médiathèque Le Fil Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Venez écoutez des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches.
Les sessions sont en entrée libre :
16h(30 min)
17h(30min)
18h(30min)
À partir de 4 ans.

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France
Venez écoutez des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches. À partir de 4 ans. lecture conte

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