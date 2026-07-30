Lecture à l’ombre des arbres Beauzac
jeudi 30 juillet 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Lecture à l’ombre des arbres
Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-04
Lecture à l’ombre des arbres avec la Médiathèque la parenthèse dans les bois de la Garenne. Inscription à la médiathèque au 04 71 61 50 34.
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Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34
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English :
Reading in the shade of the trees at the La Parenthèse Media Center in the Garenne Woods. Register at the media center by calling 04 71 61 50 34.
L’événement Lecture à l’ombre des arbres Beauzac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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