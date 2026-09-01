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Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc

vendredi 18 septembre 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue du Pendillou
Ville
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Département
Lot
Tarif
15 15 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix

A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore ce qu'elle nous réserve

Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix

A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore ce qu'elle nous réserve. On vous tient au courant sur le site de la librairie et les réseaux sociaux dès qu'on en sait plus !

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Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77  livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Elizabeth Masse will read us a text of her choice

At this time, we don’t yet know what she has in store for us

L’événement Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot

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