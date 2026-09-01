Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc
vendredi 18 septembre 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co
Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix
A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore ce qu'elle nous réserve
Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix
A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore ce qu'elle nous réserve. On vous tient au courant sur le site de la librairie et les réseaux sociaux dès qu'on en sait plus !
.
Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Elizabeth Masse will read us a text of her choice
At this time, we don’t yet know what she has in store for us
L’événement Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)
- Festival La Rue des Enfants à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc 12 septembre 2026
- Livres, Books & Co Thé Philo Montcuq-en-Quercy-Blanc 17 septembre 2026
- Exposition de Marina Taleb Montcuq-en-Quercy-Blanc 5 octobre 2026
- bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc 16 octobre 2026
- Conférence chantée Bergers et bergères Montcuq-en-Quercy-Blanc 30 octobre 2026