Montcuq-en-Quercy-Blanc

bal trad’ par Les Pastourels de la Tour

Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 21:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Bal occitan avec Tornarem dancar (MJC de Cahors)

En première partie de soirée, initiation aux danses enfants et adultes par les musiciens des Pastourels

Bal occitan avec Tornarem dancar (MJC de Cahors)

En première partie de soirée, initiation aux danses enfants et adultes par les musiciens des Pastourels

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Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12

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English :

Occitan ball with Tornarem dancar (MJC de Cahors)

In the first part of the evening, initiation to dances for children and adults by the Pastourels musicians

L’événement bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot