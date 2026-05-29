bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc
bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 16 octobre 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
bal trad’ par Les Pastourels de la Tour
Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Bal occitan avec Tornarem dancar (MJC de Cahors)
En première partie de soirée, initiation aux danses enfants et adultes par les musiciens des Pastourels
Bal occitan avec Tornarem dancar (MJC de Cahors)
En première partie de soirée, initiation aux danses enfants et adultes par les musiciens des Pastourels
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Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12
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English :
Occitan ball with Tornarem dancar (MJC de Cahors)
In the first part of the evening, initiation to dances for children and adults by the Pastourels musicians
L’événement bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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