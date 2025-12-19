Montcuq-en-Quercy-Blanc

Exposition de Marina Taleb

10 allées des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-09

Vernissage le 9 octobre à 18h30.

Vernissage le 9 octobre à 18h30.

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10 allées des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 86 93 33 93

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English :

Opening October 9 at 6:30 p.m.

L’événement Exposition de Marina Taleb Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot