Auray

Lecture animée et interactive de Ethel, Chloé et le Listoir

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Partez à la découverte d’un joli coin de Bretagne… entre histoires et comptines, réel et imaginaire, les enfants suivront les pas d’Éthel, une petite fille et de Chloé une araignée au bord de la ria d’Etel. Ils découvriront plusieurs personnages dans un site classé Natura 2000. Éthel, Chloé et le Listoir est un album pour les enfants écrit par Corinne Commereuc, assistante maternelle et autrice. La vente de cet album permet de soutenir 2 associations locales qui aident les enfants atteints de maladies rares (associations Sur les pas de Lucile et Mille arcs-en-ciel).

Le livre est offert.

Les enfants doivent venir accompagnés d’un adulte.

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture animée et interactive de Ethel, Chloé et le Listoir Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon