Lecture architecturale, Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux

Informations pratiques

Lecture architecturale 17 et 18 octobre Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Gratuit. Sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00

Une visite pour changer de regards sur l’architecture du MADD – musée des Arts décoratifs et du Design. Sobres et imposantes, les façades sont le prétexte à vous raconter l’histoire de deux monuments historiques devenus musée au cœur de Bordeaux, une réhabilitation résolument tournée vers l’avenir.

Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-4 »}] Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l’hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l’architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L’hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l’emplacement des anciens jardins, par l’architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L’hôtel, couvert d’ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l’hôtel comporte un décor d’architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l’époque de sa construction.

Une visite pour changer de regards sur l’architecture du MADD – musée des Arts décoratifs et du Design. Sobres et imposantes, les façades sont le prétexte à vous raconter l’histoire de deux monuments…

Vue MADD Bordeaux © Célia Uhalde