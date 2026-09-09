Lecture Avenue : Les rentrées, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille
vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque des Cinq-Avenues · Marseille
Informations pratiques
Lecture Avenue : Les rentrées Vendredi 25 septembre, 18h15 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:15:00+02:00 – 2026-09-25T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T18:15:00+02:00 – 2026-09-25T19:30:00+02:00
Causerie littéraire
Lecture Avenue, le nouveau club de lecture de la Bibliothèque des Cinq-Avenues.
Viens partager tes lectures coups de coeur avec les bibliothécaires et d’autres passionnés de bouquins. La thématique : Les rentrées, jeunesse et adulte confondu.
Viens comme tu lis.
Par les bibliothécaires.
Inscriptions sur place ou par téléphone au 04 13 94 82 50.
Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 50 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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