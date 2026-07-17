Lecture cinématographique, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Lecture cinématographique Samedi 19 septembre, 16h30 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lecture de scènes de films par le collectif de comédiens de théâtre « Les Gens d’ici », autour de grands classiques du cinéma français : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Les Enfants du paradis de Marcel Carné, 8 Femmes de François Ozon, et bien d’autres.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle

Lecture de scènes de films avec le collectif de comédiens de théâtre « Les gens d’ici » : « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet, « Les Enfants du paradis » de Marcel Carné, « 8 de…

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