Lecture cinématographique, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Cinémathèque de Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Lecture cinématographique Samedi 19 septembre, 16h30 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Lecture de scènes de films par le collectif de comédiens de théâtre « Les Gens d’ici », autour de grands classiques du cinéma français : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Les Enfants du paradis de Marcel Carné, 8 Femmes de François Ozon, et bien d’autres.
Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle
Lecture de scènes de films avec le collectif de comédiens de théâtre « Les gens d’ici » : « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet, « Les Enfants du paradis » de Marcel Carné, « 8 de…
© ©Bruno-Calvo-©-2001-UGC-IMAGES-–-TAPIOCA-FILMS-–-FRANCE-3-CINEMA-–-MMC-INDEPENDENT
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