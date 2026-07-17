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Lecture cinématographique, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Cinémathèque de Toulouse · Toulouse

Lecture cinématographique, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinémathèque de Toulouse
Adresse
69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lecture cinématographique Samedi 19 septembre, 16h30 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lecture de scènes de films par le collectif de comédiens de théâtre « Les Gens d’ici », autour de grands classiques du cinéma français : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Les Enfants du paradis de Marcel Carné, 8 Femmes de François Ozon, et bien d’autres.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle
Lecture de scènes de films avec le collectif de comédiens de théâtre « Les gens d’ici » : « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet, « Les Enfants du paradis » de Marcel Carné, « 8 de…

© ©Bruno-Calvo-©-2001-UGC-IMAGES-–-TAPIOCA-FILMS-–-FRANCE-3-CINEMA-–-MMC-INDEPENDENT

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