Lecture collective à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

En petit groupe, participez à un atelier de lecture collective, du livre « L’Âge des low-tech –

Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix.

Philippe Bihouix,

Diplômé de l’École centrale de Paris est un spécialiste des ressources minérales et promoteur des low-tech. Il est l’auteur d’essais sur les questions environnementales et technologiques.

Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.

En petit groupe, participez à un atelier de lecture collective, du livre « L’Âge des low-tech – Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix.

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris



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