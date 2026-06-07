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Lecture collective à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

Lecture collective à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

Lecture collective à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : La Maison des Canaux

Adresse : 6 Quai de la Seine

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Sur inscription</p>

En petit groupe, participez à un atelier de lecture collective, du livre « L’Âge des low-tech –
Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix.

Philippe Bihouix,

Diplômé de l’École centrale de Paris est un spécialiste des ressources minérales et promoteur des low-tech. Il est l’auteur d’essais sur les questions environnementales et technologiques.

Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.

En petit groupe, participez à un atelier de lecture collective, du livre « L’Âge des low-tech – Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix.
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine  75019 Paris

Festival de l’économie engagée 2026 : L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !


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