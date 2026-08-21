Lecture : Cornélia, militante malgré elle, Château de Voltaire, Ferney-Voltaire
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Voltaire · Ferney-Voltaire
Informations pratiques
Lecture : Cornélia, militante malgré elle Dimanche 20 septembre, 17h00 Château de Voltaire Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, découvrez la deuxième restitution de la résidence d’auteur organisée par la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, la ville de Ferney-Voltaire et le château de Voltaire.
Ecrite par Sacha Todorov lors d’une résidence d’écriture au Château de Voltaire à Ferney-Voltaire et mise en scène par la compagnie des Planches Brûlées, cette pièce retrace le parcours de l’illustratrice scientifique suisse Cornelia Hesse-Honegger, dont le travail sur les mutations d’insectes après Tchernobyl a rencontré un écho militant.
Château de Voltaire Allée du Chateau, 01210 Ferney-Voltaire, France Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450405321 http://www.chateau-ferney-voltaire.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.ferney-voltaire.notre-billetterie.fr »}]
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