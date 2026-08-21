Visite flash : La restauration du château entre 2015 et 2018, Château de Voltaire, Ferney-Voltaire

Informations pratiques

Visite flash : La restauration du château entre 2015 et 2018 19 et 20 septembre Château de Voltaire Ain

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

A l’occasion du thème » Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » des 43ième édition des Journées européennes du patrimoine, découvrez avec notre médiatrice le chantier de restauration d’envergure qu’a connu le château entre 2015 et 2018 pour le sauver du péril et lui redonner son lustre d’antan

Château de Voltaire Allée du Chateau, 01210 Ferney-Voltaire, France Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450405321 http://www.chateau-ferney-voltaire.fr

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©Didier Plowy / Centre des monuments nationaux