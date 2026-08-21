Lecture dans le noir, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Informations pratiques

Lecture dans le noir Mercredi 4 novembre, 16h00 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Immerge-toi dans le noir et éveille tes sens… Frissons garantis ! Au menu, un choix délicieux de textes horrifiques.

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