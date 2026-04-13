Lecture dansée : « La couleur des émotions », Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Lecture dansée : « La couleur des émotions », Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles samedi 25 avril 2026.
Lecture dansée : « La couleur des émotions » Samedi 25 avril, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Gratuit sur réservation – à partir du 25 mars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Aujourd’hui, le monstre des couleurs ne va pas bien. Il est tout barbouillé. Il se sent bizarre, dans sa tête et dans son cœur. Alors la petite fille, son amie, va l’aider à démêler tout ça !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Par la Cie Blop
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