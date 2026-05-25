Batz-sur-Mer

Lecture de Kamishibaïs

Port Saint-Michel Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07

LECTURES DE KAMISHIBAÏS

Les Amis de la Gède participent à Partir en Livre pour donner aux enfants le goût de la lecture ou pour le renforcer.

Les bénévoles proposent des séances de kamishibais il s’agit de montrer et raconter des histoires illustrées, sous forme d’un petit théâtre de papier. Une entrée captivante dans le monde des récits, pour les enfants de 4 à 10 ans.

MERCREDI 24 JUIN 11 H Parc Jean & Soizik Fréour

MARDI 7 JUILLET 11 H Port Saint-Michel

MERCREDI 22 JUILLET 16 H30 Librairie La Gède aux Livres .

Port Saint-Michel Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11 lagedeauxlivres@gmail.com

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English :

L’événement Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44