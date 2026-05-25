Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer
Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Lecture de Kamishibaïs
Port Saint-Michel Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 13:00:00
Date(s) :
2026-07-07
LECTURES DE KAMISHIBAÏS
Les Amis de la Gède participent à Partir en Livre pour donner aux enfants le goût de la lecture ou pour le renforcer.
Les bénévoles proposent des séances de kamishibais il s’agit de montrer et raconter des histoires illustrées, sous forme d’un petit théâtre de papier. Une entrée captivante dans le monde des récits, pour les enfants de 4 à 10 ans.
MERCREDI 24 JUIN 11 H Parc Jean & Soizik Fréour
MARDI 7 JUILLET 11 H Port Saint-Michel
MERCREDI 22 JUILLET 16 H30 Librairie La Gède aux Livres .
Port Saint-Michel Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11 lagedeauxlivres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer 24 juin 2026
- Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer 24 juin 2026
- Randonnée gourmande Batz-sur-Mer 25 juin 2026
- Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer 27 juin 2026
- Festival Jazz et Patrimoine Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 27 juin 2026