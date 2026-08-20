Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 15:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée + visite guidée : Entre 2€ et 6€ Adulte

Dans le cadre de sa résidence à Nantes, à l’invitation de la Maison de la Poésie de Nantes, du 1er novembre au 15 décembre 2026, l’autrice Sara Mychkine intervient au Chronographe dans le cadre de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle pour une lecture d’extraits de Minuit à Minuit. (Le Bruit du Monde, 2023). Ce roman en vers libres est la lettre bouleversante d’une mère droguée au crack à sa fille, dont la garde lui a été retirée. Dans une déclaration d’amour inconditionnel, elle pousse un cri de rage contre une société violente et hypocrite.Cette lecture est précédée d’une visite focus (30′) de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle à 15h. La lecture débutera à 16h.En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



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