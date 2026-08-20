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Lecture de « Minuit à Minuit » par Sara Mychkine, précédé d’une visite de « Maternités » Chronographe (Le) Rezé

dimanche 15 novembre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé

Lecture de « Minuit à Minuit » par Sara Mychkine, précédé d’une visite de « Maternités » Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Chronographe (Le)
Adresse
21 Rue Saint Lupien
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée + visite guidée : Entre 2€ et 6€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 15:00 – 17:00
Gratuit : non Entrée + visite guidée : Entre 2€ et 6€ Adulte 

Dans le cadre de sa résidence à Nantes, à l’invitation de la Maison de la Poésie de Nantes, du 1er novembre au 15 décembre 2026, l’autrice Sara Mychkine intervient au Chronographe dans le cadre de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle pour une lecture d’extraits de Minuit à Minuit. (Le Bruit du Monde, 2023). Ce roman en vers libres est la lettre bouleversante d’une mère droguée au crack à sa fille, dont la garde lui a été retirée. Dans une déclaration d’amour inconditionnel, elle pousse un cri de rage contre une société violente et hypocrite.Cette lecture est précédée d’une visite focus (30′) de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle à 15h. La lecture débutera à 16h.En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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