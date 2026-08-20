Lecture de « Minuit à Minuit » par Sara Mychkine, précédé d’une visite de « Maternités » Chronographe (Le) Rezé
dimanche 15 novembre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 15:00 – 17:00
Gratuit : non Entrée + visite guidée : Entre 2€ et 6€ Adulte
Dans le cadre de sa résidence à Nantes, à l’invitation de la Maison de la Poésie de Nantes, du 1er novembre au 15 décembre 2026, l’autrice Sara Mychkine intervient au Chronographe dans le cadre de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle pour une lecture d’extraits de Minuit à Minuit. (Le Bruit du Monde, 2023). Ce roman en vers libres est la lettre bouleversante d’une mère droguée au crack à sa fille, dont la garde lui a été retirée. Dans une déclaration d’amour inconditionnel, elle pousse un cri de rage contre une société violente et hypocrite.Cette lecture est précédée d’une visite focus (30′) de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle à 15h. La lecture débutera à 16h.En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Papangu + Lev Radagan, Cold Crash – Brasserie nautile, Rezé 20 août 2026
- Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans Chronographe (Le) Rezé 21 août 2026
- Visite guidée en LSF de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé 12 septembre 2026
- JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes Le Chronographe Rezé 19 septembre 2026
- JEPM : Balade archéologique dans Rezé Le Chronographe Rezé 19 septembre 2026