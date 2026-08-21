Lecture de poèmes médiévaux à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson

Informations pratiques

Lecture de poèmes médiévaux à la Maison Mousse Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison Mousse Allier

Tarif : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Poèmes médiévaux lus, en musique, par Pascale Bourgain, académicienne, accompagnée de José Gurdak, claviériste.

Les poèmes parleront des éternelles questions des hommes: l’amour, Dieu, la jeunesse, l’humour, la mort… Les poèmes médiévaux seront traduits du latin et lus par Pascale Bourgain. Improvisations et créations musicales de José Gurdak.

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.

acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..

Poèmes médiévaux lus, en musique, par Pascale Bourgain, académicienne, accompagnée de José Gurdak, claviériste.

©Françoise Bardot