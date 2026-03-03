Lecture de poésies sur la Liberté Impasse de la Fontaine des Bergers Neuvic

Lecture de poésies sur la Liberté

Impasse de la Fontaine des Bergers Bibliothèque municipale Neuvic Corrèze

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le bibliothèque de Neuvic vous invite à une lecture d’une sélection de poésies sur la Liberté, animation organisée dans le cadre du Printemps des Poètes.

Lecture faite par O. Besse et MN Fanel .

Impasse de la Fontaine des Bergers Bibliothèque municipale Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 09 12 bm.villedeneuvic@gmail.com

