Lecture des poèmes du Printemps des Poètes A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

Lecture des poèmes du Printemps des Poètes

A la médiathèque La Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-11 17:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Le service culturel et la médiathèque de Lannemezan proposent un concours de poésie illustrée. Le thème 2026 du Printemps des poètes est La liberté. Force vive, déployée . Tous les poèmes illustrés seront exposés à la médiathèque entre le 11 et le 18 mars 2026, avec lecture des poèmes envoyés le 11 mars.

05.62.99.13.59 ou 05.62.99.13.50 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr mediatheque@mairie-lannemezan.fr

Lannemezan’s cultural service and media library are offering an illustrated poetry competition. The 2026 Printemps des poètes theme is Freedom. Force vive, déployée . All illustrated poems will be exhibited at the mediatheque between March 11 and 18, 2026, with a reading of the poems sent in on March 11.

05.62.99.13.59 or 05.62.99.13.50 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr mediatheque@mairie-lannemezan.fr

