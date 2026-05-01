Saint-Loup-Lamairé

Lecture et atelier créatif dans les pas de l’ours Pompon

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Plongez dans les histoires de l’Ours Pompon et découvrez l’univers de l’ours polaire lors d’un atelier créatif. Un moment doux et ludique pour imaginer, créer et sensibiliser à la beauté fragile du Grand Nord, accessible dès 5 ans. Gratuit, inscription souhaitée. Rendez-vous de 14 h à 17 h à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Lecture et atelier créatif dans les pas de l’ours Pompon

L’événement Lecture et atelier créatif dans les pas de l’ours Pompon Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Airvaudais Val du Thouet