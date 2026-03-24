Printemps des artistes

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Le Printemps des Artistes regroupe des peintres et des sculpteurs qui présenteront leurs œuvres les weeks end en mai et juin, organisé par l’association Les Rendez-Vous de Saint-Loup . Les 16 et 17 mai, l’artiste François Deplanche exposera ses oeuvres. Rendez-vous de 14 h à 19 h le samedi, puis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h le dimanche, au 3 rue Gauthier Chabot à Saint-Loup-sur-Thouet. Cela vous donnera un avant goût du festival de peinture et de sculpture qui se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2026. Programmation des artistes complète disponible dans les images. .

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 83 30 sisaintloup@gmail.com

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English : Printemps des artistes

L’événement Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-21 par CC Airvaudais Val du Thouet