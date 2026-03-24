Balade et observation nature

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet propose de nombreuses animations le Printemps du Thouet. A cette occasion, une balade et observation de la nature sur le Gr 36 est proposée le 10 mai, de Saint-Loup-sur-Thouet à Gourgé. Cette animation est en partenariat avec Sortir des ronces. Plus d’informations disponibles prochainement. Retrouvez la programmation générale 2026 sur le printemps du Thouet dans les images. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade et observation nature

L’événement Balade et observation nature Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-21 par CC Airvaudais Val du Thouet