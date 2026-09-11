Lecture et atelier kids, Les Trois Tricoteurs, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Les Trois Tricoteurs · Roubaix
Informations pratiques
Lecture et atelier kids Samedi 19 septembre, 14h00 Les Trois Tricoteurs Nord
Gratuit sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Journées Européennes du Patrimoine
Lecture à voix haute sur le thème du textile par le Collectif Ô la Voix à 16h00.
Atelier upcycling parent-enfant, fabriquez votre manufacture à partir de nos déchets de l’atelier textile (fins de bobines et chutes de tissus) à partir de 14h00
Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.
Lecture et atelier kids lecture atelier
Les Trois Tricoteurs
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