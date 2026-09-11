Lecture et atelier kids, Les Trois Tricoteurs, Roubaix

Informations pratiques

Lecture et atelier kids Samedi 19 septembre, 14h00 Les Trois Tricoteurs Nord

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine

Lecture à voix haute sur le thème du textile par le Collectif Ô la Voix à 16h00.

Atelier upcycling parent-enfant, fabriquez votre manufacture à partir de nos déchets de l’atelier textile (fins de bobines et chutes de tissus) à partir de 14h00

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

Lecture et atelier kids lecture atelier

Les Trois Tricoteurs