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Lecture et atelier kids, Les Trois Tricoteurs, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Les Trois Tricoteurs · Roubaix

Lecture et atelier kids, Les Trois Tricoteurs, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Trois Tricoteurs
Adresse
7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit sans inscription

Lecture et atelier kids Samedi 19 septembre, 14h00 Les Trois Tricoteurs Nord

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine

Lecture à voix haute sur le thème du textile par le Collectif Ô la Voix à 16h00.
Atelier upcycling parent-enfant, fabriquez votre manufacture à partir de nos déchets de l’atelier textile (fins de bobines et chutes de tissus) à partir de 14h00

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.
Lecture et atelier kids lecture atelier

Les Trois Tricoteurs

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