Lecture fin de stage Ecriture Le Refuge Centre européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Lecture fin de stage Ecriture Le Refuge

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif Groupe

GRATUIT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21 août, à 17h Lecture publique SQUARE TARALON

Chantal Baley-Pons

L’Association Artistique et Culturelle de Conques accueille chaque année des ateliers d’écriture destinés aux personnes, débutantes ou confirmées, ayant la volonté de s’exprimer par le biais de l’écriture.

Ces ateliers sont encadrés depuis 2017 par Chantal Braley-Pons, riche d’une longue expérience dans le domaine de l’écriture et de la lecture à voix haute. Elle propose pour chaque atelier un thème différent qu’elle anime par le biais de lectures de textes, d’exercices ludiques, de conseils avisés, de rencontres avec des artistes ou encore de visites guidées. L’atelier d’écriture créative qu’elle propose du 19 au 21 Août aura pour thème le refuge.

Le stage se clôturera par une lecture publique des textes.

AACC Saison 2026 0 .

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

Friday, August 21, at 5pm Public reading SQUARE TARALON

Chantal Baley-Pons

L’événement Lecture fin de stage Ecriture Le Refuge Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)