Lecture : Heure du Conte, Bmi Épinal, Épinal

Informations pratiques

Lecture : Heure du Conte Samedi 19 septembre, 10h30 Bmi Épinal Vosges

À partir de 3 ans • Salle des boiseries • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Au cœur des boiseries, profitez d’une séance animée autour de la photographie.

Bmi Épinal 48 rue Saint-Michel 88000 Epinal Épinal 88000 Rive Droite Vosges Grand Est 0329399820 https://bmi.agglo-epinal.fr/ La bmi d’Épinal est la tête de réseau des bibliothèques de la Communauté d’agglomération. Ouverte en 2009 et grande de 4300m², elle propose des collections et services modernes : emprunter des livres, des DVD ou des CD, travailler sur place, jouer aux jeux vidéo, lire la presse, participer aux nombreuses actions culturelles (lectures, expositions, concerts…), consulter internet, découvrir un large fonds documentaire sur les Vosges et la Lorraine…

Vous y trouverez également une richesse patrimoniale exceptionnelle : manuscrits précieux, collections patrimoniales consultables sur place, ainsi que la salle des boiseries et ses meubles en chêne issus de la bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier classés au titre des monuments historiques. Tout public • Galerie des enfants • Entrée libre

Au cœur des boiseries…

©reseaubmi