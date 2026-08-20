Lecture immersive, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Lecture immersive Mercredi 18 novembre, 14h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00

Laissez-vous emporter par la magie des mots et de la musique lors de cette expérience unique de lecture immersive.

Animée par la numérithèque de Tourcoing.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Une expérience de détente inédite un livre à la main et de la musique dans les oreilles !

IA