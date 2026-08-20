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Lecture immersive, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Lecture immersive, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Tout public à partir de 4 ans.

Lecture immersive Mercredi 18 novembre, 14h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00

Laissez-vous emporter par la magie des mots et de la musique lors de cette expérience unique de lecture immersive.
Animée par la numérithèque de Tourcoing.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Une expérience de détente inédite un livre à la main et de la musique dans les oreilles !

IA

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