Lecture Le journal d’un fou Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Lecture Le journal d’un fou Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La compagnie du Petit Théâtre nous offre une lecture autour du grand classique Gogol parfaitement maîtrisé par André Loncin. Organisation d’un café pour la rentrée littéraire avec la librairie Anecdotes. .

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20

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English : Lecture Le journal d’un fou Bibliothèque André-Périgord Feytiat

L’événement Lecture Le journal d’un fou Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole