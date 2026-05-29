Lecture Les toutes-petites aventures PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Pierrefitte-Nestalas

Lecture Les toutes-petites aventures

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:15:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le premier Vendredi du mois nous vous donnons rendez-vous à 10h à la ludo-médiathèque de Pierrefitte-Nestalas pour venir écouter une sélection d’histoires pour les tout-petits.

Ce mois-ci on va écouter des histoires de cirques !

L’animation est gratuite et sans inscription et s’adresse à un public autour de 0-3 ans.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16

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English :

On the first Friday of the month, we invite you to join us at 10 a.m. at the Pierrefitte-Nestalas Play and Media Center to listen to a selection of stories for toddlers.

This month, we’ll be listening to stories about the circus!

The event is free, no registration required, and is intended for children ages 0–3.

L’événement Lecture Les toutes-petites aventures Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65