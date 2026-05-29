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AGENDA · Pierrefitte-Nestalas

Matinée petite enfance Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas

lundi 5 octobre 2026 · Parc de la mairie · Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Parc de la mairie
Adresse
PIERREFITTE-NESTALAS
Ville
65260 Pierrefitte-Nestalas
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Pierrefitte-Nestalas

Matinée petite enfance

Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:15:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

Lectures par les bibliothécaires des Vallées des Gaves.
Animation gratuite et sans inscription.
Public de 0 à 3 ans.
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Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 

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English :

Storytime with the librarians from the Vallées des Gaves.
Free event; no registration required.
Audience: ages 0–3.

L’événement Matinée petite enfance Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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