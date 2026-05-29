Matinée petite enfance Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas
lundi 5 octobre 2026 · Parc de la mairie · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Matinée petite enfance
Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:15:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Lectures par les bibliothécaires des Vallées des Gaves.
Animation gratuite et sans inscription.
Public de 0 à 3 ans.
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Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16
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English :
Storytime with the librarians from the Vallées des Gaves.
Free event; no registration required.
Audience: ages 0–3.
L’événement Matinée petite enfance Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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